Шиффрин побила рекорд Стенмарка, попав на подиум Кубка мира по горным лыжам 156-й раз
Микаэла Шиффрин побила рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира.
Сегодня американская горнолыжница завоевала бронзу в слаломе в Оре (Швеция). Для нее это 156-е попадание на подиум за всю карьеру.
Таким образом, Шиффрин побила рекорд шведа Ингемара Стенмарка, который поднимался на пьедестал 155 раз в период с 1974 по 1989 год.
Шиффрин 29 лет, она двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FIS
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