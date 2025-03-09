Шиффрин побила рекорд Стенмарка, попав на подиум Кубка мира по горным лыжам 156-й раз

Микаэла Шиффрин побила рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира.

Сегодня американская горнолыжница завоевала бронзу в слаломе в Оре (Швеция). Для нее это 156-е попадание на подиум за всю карьеру.

Таким образом, Шиффрин побила рекорд шведа Ингемара Стенмарка, который поднимался на пьедестал 155 раз в период с 1974 по 1989 год.

Шиффрин 29 лет, она двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира.