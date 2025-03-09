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Горные лыжи. Кубок мира. Труппе победила в слаломе, Линсбергер – 2-я, Шиффрин – 3-я

Катарина Труппе выиграла слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Швеции.

Горные лыжи

Кубок мира

Оре, Швеция

Слалом, женщины

1. Катарина Труппе (Австрия) – 1.42,08

2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,05

3. Микаэла Шиффрин (Австрия) – 0,19

4. Анна Свенн Ларссон (Швеция) – 0,22

5. Венди Холденер (Швейцария) – 0,61

6. Пола Молтзан (США) – 0,70

7. Лена Дюрр (Германия) – 0,79

8. Марта Россетти (Италия) – 0,81...

15. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 1,66

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
горные лыжи
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результаты
logoсборная Австрии жен
Катарина Линсбергер
Катарина Труппе
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Лена Дюрр
Анна Свенн-Ларссон
logoВенди Холденер
сборная Норвегии (горные лыжи)
Марта Россетти
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Мина Фюрст Холтманн
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сборная Швейцарии жен
Пола Молтзан
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