Горные лыжи. Кубок мира. Труппе победила в слаломе, Линсбергер – 2-я, Шиффрин – 3-я

Катарина Труппе выиграла слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Швеции.

Горные лыжи Кубок мира Оре, Швеция Слалом, женщины 1. Катарина Труппе (Австрия) – 1.42,08 2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,05 3. Микаэла Шиффрин (Австрия) – 0,19 4. Анна Свенн Ларссон (Швеция) – 0,22 5. Венди Холденер (Швейцария) – 0,61 6. Пола Молтзан (США) – 0,70 7. Лена Дюрр (Германия) – 0,79 8. Марта Россетти (Италия) – 0,81... 15. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 1,66