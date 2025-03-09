Горные лыжи. Кубок мира. Труппе победила в слаломе, Линсбергер – 2-я, Шиффрин – 3-я
Катарина Труппе выиграла слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Швеции.
Горные лыжи
Кубок мира
Оре, Швеция
Слалом, женщины
1. Катарина Труппе (Австрия) – 1.42,08
2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,05
3. Микаэла Шиффрин (Австрия) – 0,19
4. Анна Свенн Ларссон (Швеция) – 0,22
5. Венди Холденер (Швейцария) – 0,61
6. Пола Молтзан (США) – 0,70
7. Лена Дюрр (Германия) – 0,79
8. Марта Россетти (Италия) – 0,81...
15. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) – 1,66
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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