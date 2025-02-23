Шиффрин о 100 победах на Кубке мира: «Считаю, что добилась чего-то грандиозного»

Микэла Шиффрин назвала грандиозным достижением 100 побед на Кубке мира.

Сегодня американская горнолыжница выиграла слалом на этапе соревнований в Италии. Это ее 100-я победа в карьере.

«Последние несколько недель были трудными. Но сегодня все сложилось. Считаю, что я добилась чего-то грандиозного.

В последние недели я часто спрашивала себя, правильно ли было возвращаться. Но, в конце концов, нужно продолжить двигаться вперед, участвовать в соревнованиях, выходить к воротам [на старт] и переживать эти эмоции – и когда они хорошие, и когда плохие. Это действительно важно.

Даже не знаю, могла ли я мечтать о таком знаковом рубеже, как 100 побед. Это очень много, очень долго, занимает очень много времени. Я всегда мечтала о том, что двигаясь вперед шаг за шагом, я буду пытаться становиться лучше, чем в предыдущий день. И эта мечта для меня достаточно важна», – сказала Шиффрин .

Она выиграла сотую (!) гонку в карьере, хотя в ноябре проткнула живот штырем на трассе