Юлия Ступак: «Только начинаю тренироваться, и по состоянию очень сильный откат. Хочется встречать весну здоровой, а не вот это вот все»

Лыжница Юлия Ступак рассказала о «сильном откате» в состоянии на фоне болезни.

Олимпийская чемпионка пропустила чемпионат России в Казани, который завершился 9 марта.

«Шла уже третья неделя болезни. Только начинаю тренироваться, и по состоянию очень сильный откат. Это что вообще такое?

Я вчера уже спросила у Насти: какие симптомы менингита? Хочется встречать весну здоровой, а не вот это вот все», – написала Ступак в своем телеграм-канале.