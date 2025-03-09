Юлия Ступак: «Только начинаю тренироваться, и по состоянию очень сильный откат. Хочется встречать весну здоровой, а не вот это вот все»
Лыжница Юлия Ступак рассказала о «сильном откате» в состоянии на фоне болезни.
Олимпийская чемпионка пропустила чемпионат России в Казани, который завершился 9 марта.
«Шла уже третья неделя болезни. Только начинаю тренироваться, и по состоянию очень сильный откат. Это что вообще такое?
Я вчера уже спросила у Насти: какие симптомы менингита? Хочется встречать весну здоровой, а не вот это вот все», – написала Ступак в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Юлии Ступак
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