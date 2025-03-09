  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юлия Ступак: «Только начинаю тренироваться, и по состоянию очень сильный откат. Хочется встречать весну здоровой, а не вот это вот все»
1

Юлия Ступак: «Только начинаю тренироваться, и по состоянию очень сильный откат. Хочется встречать весну здоровой, а не вот это вот все»

Лыжница Юлия Ступак рассказала о «сильном откате» в состоянии на фоне болезни.

Олимпийская чемпионка пропустила чемпионат России в Казани, который завершился 9 марта.

«Шла уже третья неделя болезни. Только начинаю тренироваться, и по состоянию очень сильный откат. Это что вообще такое?

Я вчера уже спросила у Насти: какие симптомы менингита? Хочется встречать весну здоровой, а не вот это вот все», – написала Ступак в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Юлии Ступак
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЮлия Ступак (Белорукова)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Елена Вяльбе: «У Ступак синусит, грипп не подтвердился. Она улетела домой, надеется соревноваться в Сыктывкаре»
11 марта, 09:34
Юлия Ступак пропустит спринт на чемпионате России в Казани из-за болезни
728 февраля, 20:24
Ступак о паузе в карьере: «Отдохнула, восстановила себя, здоровье, соскучилась. Про цели пока не готова говорить»
122 февраля, 18:01
Главные новости
Шиффрин побила рекорд Стенмарка, попав на подиум Кубка мира по горным лыжам 156-й раз
322 минуты назад
Горные лыжи. Кубок мира. Труппе победила в слаломе, Линсбергер – 2-я, Шиффрин – 3-я
42 минуты назад
«Мы сжульничали. С полным пониманием, что это за рамками правил». В сборной Норвегии по прыжкам с трамплина признались в манипуляциях с костюмами на ЧМ
36сегодня, 15:58
Александр Терентьев: «Я буду заниматься лыжными гонками пока могу, вне зависимости от того, будет Олимпиада или нет. Вообще не думаю о допуске»
5сегодня, 14:44
Александр Панжинский: «Лед тронулся, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне если не все, то часть российских спортсменов выступит на международной арене»
5сегодня, 14:36
Большунов о победе в эстафете: «Спасибо команде, не сдали позиции. Мне оставалось только финишировать и не подвести»
3сегодня, 14:03
Эбба Андерссон: «Чувствую опустошение. Не так я себе представляла окончание гонки»
28сегодня, 13:37
Тереза Йохауг: «Учитывая ход гонки и условия на трассе, я не смогла использовать главное оружие – свои способности»
19сегодня, 13:31
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Норвегия выиграла медальный зачет, Швеция – 2-я, Словения – 3-я
9сегодня, 13:17
Фрида Карлссон: «У меня не было никаких ожиданий от марафона. Это так здорово!»
16сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
5вчера, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30