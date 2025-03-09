Фрида Карлссон: «У меня не было никаких ожиданий от марафона. Это так здорово!»
Шведка Фрида Карлссон заявила, что у нее не было ожиданий от марафона на ЧМ-2025.
Сегодня Карлссон выиграла золото в гонке на 50 км на чемпионате мира в Тронхейме. Второй стала норвежка Хайди Венг, третьей – еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг.
«Невероятно! У меня не было никаких ожиданий от этой гонки. Это так здорово!» — сказала Карлссон в интервью после победы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Expressen
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