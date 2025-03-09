Фрида Карлссон: «У меня не было никаких ожиданий от марафона. Это так здорово!»

Шведка Фрида Карлссон заявила, что у нее не было ожиданий от марафона на ЧМ-2025.

Сегодня Карлссон выиграла золото в гонке на 50 км на чемпионате мира в Тронхейме. Второй стала норвежка Хайди Венг, третьей – еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг.

«Невероятно! У меня не было никаких ожиданий от этой гонки. Это так здорово!» — сказала Карлссон в интервью после победы.