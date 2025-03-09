Никитина о серебре команды Москвы в эстафете: «Для нас это победа. Мы выступали молодым составом и не знали, чего от себя ожидать»
Лыжница Никитина сравнила серебро команды Москвы в эстафете на ЧР с победой.
Александра Кононова, Елизавета Маслакова, Арина Кусургашева и Екатерина Никитина стали вторыми в эстафете на чемпионате России по лыжам в Казани.
– Для нас это победа. Я рассчитывала на то, что мы будем бороться за тройку, очень сильно этого хотелось. Но мы выступали таким молодым составом и поэтому не знали, чего от себя ожидать.
– Если бы чуть‑чуть поменьше был отрыв от команды Татарстана, можно было бы [их] зацепить?
– Бороться‑то всегда можно. Единственное, на финишном куске, мне кажется, Наташа [Терентьева] все равно была бы мощнее меня, – сказала Никитина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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