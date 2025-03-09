Никитина о серебре команды Москвы в эстафете: «Для нас это победа. Мы выступали молодым составом и не знали, чего от себя ожидать»

Лыжница Никитина сравнила серебро команды Москвы в эстафете на ЧР с победой.

Александра Кононова, Елизавета Маслакова, Арина Кусургашева и Екатерина Никитина стали вторыми в эстафете на чемпионате России по лыжам в Казани.

– Для нас это победа. Я рассчитывала на то, что мы будем бороться за тройку, очень сильно этого хотелось. Но мы выступали таким молодым составом и поэтому не знали, чего от себя ожидать.

– Если бы чуть‑чуть поменьше был отрыв от команды Татарстана, можно было бы [их] зацепить?

– Бороться‑то всегда можно. Единственное, на финишном куске, мне кажется, Наташа [Терентьева] все равно была бы мощнее меня, – сказала Никитина.