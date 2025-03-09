Наталья Терентьева: «Такого удовольствия, как сегодня, я не получала еще от гонок. Просто ехала и кайфовала»

Терентьева рассказала, что получила удовольствие от эстафеты на ЧР в Казани.

Первая команда Татарстана в составе Ольги Сергеевой, Лидии Горбуновой, Дарьи Непряевой и Натальи Терентьевой победила в эстафете на чемпионате России по лыжам.

– Команда Татарстана сегодня побеждает и делает это очень легко. Или нет?

– Ну, я бы сказала уверенно, а не легко. Огромное спасибо девчонкам! Я была в шоке. Какие они молодцы, как они классно сработали, каждая на своем этапе.

Такого удовольствия, как сегодня, я не получала еще от гонок. Я просто ехала и кайфовала. И была благодарна девчонкам за такую классную работу и за такие классные эмоции, – сказала Терентьева.