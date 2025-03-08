Наталья Терентьева осталась довольна выступлением в командном спринте с сестрой.

На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани Терентьева и Дарья Непряева финишировали в гонке первыми.

Терентьева: Бежать с сестрой — это очень круто. Уже благодарила Дашу за командную работу. Даша здесь бежит все гонки в отличие от меня. На мне было больше ответственности, но Даша справилась со своей задачей, дотерпела от и до, поэтому она большая молодец.

Непряева: Не сказать, что было тяжеловато. Лыжи работали хорошо, но немного подвели в другом плане. Старалась держаться, чтобы как можно меньше привезти отставания Наташе, и она все сделала.