Наталья Терентьева: «Бежать с сестрой — это очень круто. На мне было больше ответственности, но и Даша справилась со своей задачей»
Наталья Терентьева осталась довольна выступлением в командном спринте с сестрой.
На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани Терентьева и Дарья Непряева финишировали в гонке первыми.
Терентьева: Бежать с сестрой — это очень круто. Уже благодарила Дашу за командную работу. Даша здесь бежит все гонки в отличие от меня. На мне было больше ответственности, но Даша справилась со своей задачей, дотерпела от и до, поэтому она большая молодец.
Непряева: Не сказать, что было тяжеловато. Лыжи работали хорошо, но немного подвели в другом плане. Старалась держаться, чтобы как можно меньше привезти отставания Наташе, и она все сделала.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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