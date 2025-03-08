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  • Вяльбе о рекорде Клэбо: «Если бы российская сборная была на ЧМ, мы бы 100% какие-то медали у него забрали. Но что об этом говорить?»
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Вяльбе о рекорде Клэбо: «Если бы российская сборная была на ЧМ, мы бы 100% какие-то медали у него забрали. Но что об этом говорить?»

Елена Вяльбе не считает корректным сравнение ее рекорда с достижением Клэбо.

Сегодня норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в марафоне на чемпионате мира в Тронхейме, выиграв все шесть гонок на турнире. Вяльбе в 1997 году выиграла все пять гонок на ЧМ.

«Во-первых, я думаю, это не совсем корректно – говорить о том, побил Клэбо мой рекорд или не побил. Он мужчина, я женщина, он пишет свою историю, а я свою написала, когда бегала на чемпионате, где было пять видов программы. Сейчас их стало шесть.

Клэбо – великий спортсмен, это однозначно, это не обсуждается. С нашими ли спортсменами он бы выступал, нет – все, он чемпион мира, и дальше уже в протоколе ничего не пишется», – сказала Вяльбе.

«Конечно, я уверена, что если бы российская сборная была там, то мы бы 100% какие-то медали золотые у него забрали. Но что об этом говорить? Он пишет вот так свою историю, его судьба так распорядилась, а наша так, давайте его ни принижать, ни восхвалять еще больше.

Он все равно чемпион мира, он не виноват в том, что российскую сборную не допускают. А наши лучшие, и мы должны болеть за них», – добавила глава ФЛГР. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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