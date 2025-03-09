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Йоханнес Клэбо: «Никогда в жизни я не чувствовал себя хуже, чем на прошлой неделе, потому что каждый день просыпался с болью в горле»

Йоханнес Клэбо рассказал о сложностях в подготовке к ЧМ-2025.

На турнире в Тронхейме норвежец выиграл шесть золотых наград из шести возможных. 

«Не думаю, что повторю этот опыт. Честно говоря, это была довольно скучная жизнь. 150 дней я прожил с отцом. Он готовил, а я все энергию вкладывал в эти шесть гонок. Именно поэтому финиш был такой эмоциональный. 

Никогда в жизни я не чувствовал себя хуже, чем на прошлой неделе, потому что каждый день просыпался с болью в горле. Каждый день мне казалось, что я заболеваю. Так продолжалось все неделю. Ужасно. 

Я бы злейшему врагу не пожелал пережить то, что мне пришлось пережить на той неделе. 

У меня болят ноги, пока я просто хожу. Я теперь понимаю, почему Нортуг был по горло сыт своим выступлением в Осло в 2011 году, боюсь, что подобное может произойти и со мной.

Хорошо, что в следующем сезоне Олимпиада. Мне придется внести изменения в подготовку», – цитирует Клэбо Expressen. 

Клэбо – величайший! Забрал все 6 гонок ЧМ и заплакал на финише

Опубликовала: Мария Величко
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