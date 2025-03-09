Губерниев о ЧМ: «Обидно, что не было наших, но успех Клэбо менее значимым не стал. Он один из величайших в лыжных гонках всех времен и народов»

Дмитрий Губерниев не считает рекорд Йоханнеса Клэбо менее значимым без россиян.

Сегодня норвежский лыжник выиграл марафон на чемпионате мира в Тронхейме – шестую гонку из шести на этом турнире. Он превзошел достижение россиянки Елены Вяльбе, которая на ЧМ-1997 (тоже в Тронхейме) завоевала пять золотых медалей.

«Как оценить достижение сборной СССР по хоккею, которая выигрывала Олимпийские игры, когда канадцы не приезжали? Это проблема канадцев. То, что российских лыжников не было на чемпионате мира сейчас, никак не касается Клэбо . Он выиграл шесть золотых медалей на одном чемпионате мира, доказал, что является одним из величайших спортсменов в лыжных гонках всех времен и народов.

Обидно, конечно, что не было наших лыжников, очень. Но из-за этого успех Клэбо менее значимым не стал. Только дураки могут рассуждать на тему, что было бы, если бы. К сожалению, жизнь жестока – мы не могли приехать на чемпионат мира, а норвежцы приезжают и выигрывают медали», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.

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