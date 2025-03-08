Клэбо о результатах ЧМ-2025: «Это безумие. У меня нет слов. Это больше, чем я мог мечтать»

Йоханнес Клэбо назвал безумием свой результат на чемпионате мира в Тронхейме.

Сегодня норвежец выиграл золото в марафоне. Это его шестое золото на ЧМ-2025.

«Это безумие. У меня нет слов. Это больше, чем я мог мечтать», — сказал Клэбо.