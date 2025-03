Вильям Поромаа: «Мне удалось бросить вызов этому «козлу» на такой дистанции. Я безумно силен!»

Швед Вильям Поромаа оценил выступление в лыжном марафоне на ЧМ, где он стал вторым.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо, на чемпионате мира он выиграл шесть золотых медалей из шести.

«Здесь, в Тронхейме, мне удалось бросить вызов этому «козлу»* на такой дистанции. Я знаю, что силен в этой гонке.

Уже на третьем круге у меня начались судороги, пришлось бороться еще и с этим. Но потом стало проще, я почувствовал второе дыхание, значит, тренировки сделали свое дело. Я безумно силен!» – заявил Поромаа.

*Аббревиатура GOAT – greatest of all time, величайший на все времена. C английского слово goat переводится как козел.