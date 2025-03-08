Александр Большунов: «С самого старта задали высокий темп и до конца держались. Финиш Коростелев отработал, спасибо ему»

Большунов рассказал о тактике на командный спринт на чемпионате России в Казани.

В гонке Александр Большунов и Савелий Коростелев одержали победу.

«Поздравляем всех женщин с 8 марта! Желаю здоровья и всего наилучшего!

Что касается гонки, мы с самого старта задали высокий темп и до конца держались. Савелий поддерживал. Финиш он отработал. Все — заслуга команды. Спасибо Савелию.

Мы сказали друг другу, что будем действовать по ситуации, и так и было», — сказал Большунов.