Александр Большунов: «С самого старта задали высокий темп и до конца держались. Финиш Коростелев отработал, спасибо ему»
Большунов рассказал о тактике на командный спринт на чемпионате России в Казани.
В гонке Александр Большунов и Савелий Коростелев одержали победу.
«Поздравляем всех женщин с 8 марта! Желаю здоровья и всего наилучшего!
Что касается гонки, мы с самого старта задали высокий темп и до конца держались. Савелий поддерживал. Финиш он отработал. Все — заслуга команды. Спасибо Савелию.
Мы сказали друг другу, что будем действовать по ситуации, и так и было», — сказал Большунов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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