2

Легков предложил провести свою гонку на Сахалине

Легков предложил провести свою гонку на Сахалине.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 обратился к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко с идеей провести в регионе «Гонку Легкова».

Это спортивный проект, в котором на одной трассе встречаются олимпийские чемпионы разных лет, члены сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а также спортсмены-любители.

«С такой превосходной инфраструктурой, которая есть на Сахалине, можно вывести на старт 5 тысяч человек! Мы ездим по всем регионам страны, круче всего у вас!Здесь есть все, чтобы проводить любого уровня соревнования: хорошая трасса, прекрасные пейзажи!» – сказал Легков.

Лимаренко поставил задачу региональному Минспорту продумать возможность проведения на Сахалине уже в следующем году международных лыжных гонок, участниками которых могли бы стать спортсмены стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Сахалинского марафона
Гонка Легкова
logoАлександр Легков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Аблязизов и Кулешова выиграли «Сахалинский марафон», Шемякин – 2-й, Легков – 13-й
7сегодня, 06:22
Легков и Турышев провели мастер-класс накануне Сахалинского лыжного марафона
вчера, 06:59Фото
Легков о словах Большунова про отсутствии мотивации без Игр: «У нас не только Большунов в стране, есть другие хорошие спортсмены, пусть они и бегают»
426 марта, 12:40
Главные новости
Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Коростелев и Большунов, Мальцев и Терентьев, Червоткин и Ретивых выступят в квалификации командного спринта
737 минут назадLive
Михаил Дегтярев: «Проблема, которая сильно мешала, – махновщина в отношениях с международными партнерами. Договорились синхронизировать контакты с внешним миром»
26сегодня, 07:37
Аблязизов и Кулешова выиграли «Сахалинский марафон», Шемякин – 2-й, Легков – 13-й
7сегодня, 06:22
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо, Гульберг, Амундсен, Крюгер, Ниенге, Фермойлен, Поромаа выступят в коньковом масс-старте на 50 км
48сегодня, 05:50
Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Непряева и Терентьева, Смирнова и Сорина, Горбунова и Фалеева выступят в квалификации командного спринта
7сегодня, 05:50
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
144сегодня, 05:45
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани
7сегодня, 05:45
Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Ника Превц победила на большом трамплине, Фрайтаг – 2-я, Квандаль – 3-я
вчера, 20:52
Кристин Фоснес: «Была шокирована тем, как быстро Сундлинг меня догнала. Бежать этот этап было самой сложной задачей в моей жизни»
17вчера, 19:35
Йонна Сундлинг: «Понимала, что догоню Фоснес. Она неплохо сопротивлялась, но я чувствую себя довольно уверенно на финишном участке»
28вчера, 18:21
Ко всем новостям
Последние новости
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
вчера, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03