Легков предложил провести свою гонку на Сахалине.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 обратился к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко с идеей провести в регионе «Гонку Легкова».

Это спортивный проект, в котором на одной трассе встречаются олимпийские чемпионы разных лет, члены сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а также спортсмены-любители.

«С такой превосходной инфраструктурой, которая есть на Сахалине, можно вывести на старт 5 тысяч человек! Мы ездим по всем регионам страны, круче всего у вас!Здесь есть все, чтобы проводить любого уровня соревнования: хорошая трасса, прекрасные пейзажи!» – сказал Легков.

Лимаренко поставил задачу региональному Минспорту продумать возможность проведения на Сахалине уже в следующем году международных лыжных гонок, участниками которых могли бы стать спортсмены стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).