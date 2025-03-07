Легков и Турышев провели мастер-класс накануне Сахалинского лыжного марафона

Чемпион Сочи-2014 Александр Легков провел мастер-класс перед Сахалинским марафоном.

В мастер-классе принял участие и бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев .

Оба лыжника пробегут 50 км свободным стилем в рамках XXVI Сахалинского лыжного марафона. Соревнования на дистанциях 30 км классическим стилем и 30, 50 км свободным стилем пройдут в Южно-Сахалинске 8 и 9 марта.

«Программа, как и в том году – увидеть Сахалин и умереть. Потому что трасса непростая, трасса очень красивая, и все это в одном месте. Самое главное, что здесь много детей, хорошо встречают с большим сердцем. Конечно, хочется с каждым разом все чаще и чаще возвращаться на Сахалин», – сказал Легков .

«Моя мечта осуществилась. Я всегда хотел попасть в Южно-Сахалинск. Завтра пройду 50 км коньком. Я планирую наслаждаться видами и прокатиться в свое удовольствие. Хочу посоветовать не бояться. Любая дистанция – это преодоление себя. Любой человек может выйти на дистанцию и преодолеть ее. Это не говорит о том, что нужно бежать 30 или 50 км. Это может быть 5, 10 км. Не обязательно соревноваться. Просто попробовать», – отметил Турышев.