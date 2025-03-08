Михаил Дегтярев: «Проблема, которая сильно мешала, – махновщина в отношениях с международными партнерами. Договорились синхронизировать контакты с внешним миром»
Дегтярев заявил, что покончил с «махновщиной» в отношениях с международными партнерами.
«Проблема, которая просматривалась и сильно мешала, – разноголосица, махновщина в отношениях с международными партнерами. Абсолютно несогласованные высказывания спортсменов и руководителей федераций.
Недавно мы провели собрание олимпийских федераций, договорились синхронизировать контакты с внешним миром.
А то ведь что получалось? Все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. С кем они советовались, что обсуждали – непонятно.
То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы», – заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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