Михаил Дегтярев: «Находясь под жесткими санкциями, мы, к сожалению, не увеличивали штат, не формировали команду защиты. Это была грубая ошибка»

Дегтярев назвал ошибкой отказ ОКР от расширения штата юристов в условиях санкций.

«Находясь под жесткими санкциями и баном в международных судах, мы, к сожалению, не увеличивали штат, не формировали команду защиты. Считаю, это была грубая ошибка.

Продолжаем проводить набор специалистов, но уже сегодня у нас трудится серьезный коллектив.

Сейчас в организации работают пять юристов. Молодые, хваткие. Плюс юристы в Швейцарии. Дела ведь рассматриваются и в международном арбитраже, и в национальных судах.

Недавно отсудили у Международного олимпийского комитета (МОК ) $5 млн за невыплаченную долю по маркетинговой программе в 2022 году. Продолжим эту работу», – заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР ), министр спорта РФ Михаил Дегтярев.