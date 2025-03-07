Губерниев о том, что Вяльбе срезала круг в шоу-гонке: «Нигде не было информации, что у нее специальный круг. Она придумывает и врет, а все жополизы поддакивают»

Губерниев считает, что Вяльбе врет о специальном круге в шоу-гонке.

В рамках лыжного ЧР в Казани прошла шоу-гонка «80 лет Великой Победе», где выступали команды, составленные из действующих лыжников, детей и тренеров. За одну из команд на последнем этапе бежала Елена Вяльбе .

Но вместо 1,9 км Вяльбе пробежала около километра и победила в гонке. На обвинения в том, что она срезала часть дистанции, Вяльбе ответила, что для нее сделали специальный укороченный круг.

«60 участников, 10 команд по шесть человек, 59 из них бежали один и тот же круг, который Елена Валерьевна срезала. Все это видели. Ни у оргкомитета, ни у болельщиков на трибунах не было информации, что у нее специальный круг. Сейчас Вяльбе придумывает и врет, а все жополизы поддакивают.

Все мужчины, девочки, дети бежали одну дистанцию — 1,9 км. После того, как поднялся большой шум, они взяли один из комментариев в чате, якобы Елена Валерьевна великая, но старенькая, и у нее, наверное, был свой круг.

Что у 59 участников, включая женщин и детей была одна дистанция, а у Вяльбе была другая — это вранье! Очень некрасиво сейчас со стороны Елены Валерьевны, обидевшей детей и их родителей, таким образом заметать следы после золотой медали. Это некрасиво и мерзко. Как вам не стыдно, Елена Валерьевна?» – сказал Дмитрий Губерниев .

Вяльбе срезала дистанцию на шоу-гонке, но ее наградили золотой медалью. Хммм