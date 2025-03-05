Елена Вайцеховская: «Губерниев и Легков блестяще освещают лыжи. Но своевременная информация о гоночных казусах и нарушениях журналистам не помешала бы»

Елена Вайцеховская высказалась о претензиях Губерниева к судьям на лыжном ЧР.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал работу жюри безобразной.

«Достаточно необдуманная стычка Димы Губерниева с лыжниками (а по сути – с Еленой Вяльбе ) на тему судейства мне представляется не конфликтом, в котором как бы предполагается занять чью-то сторону, а отчасти следствием многолетней кулуарности вида спорта.

Лыжи, если сравнивать их с биатлоном, очень долго жили в своем замкнутом кругу, без повышенного внимания СМИ в том числе.

Те или иные нарушения в гонках – достаточно рядовая ситуация, дежурная. Механизм принятия решений давно известен и отлажен, система оповещения причастных – тоже.

Доводить или нет эти решения до СМИ в каком-то особенном порядке – не думаю, что такой вопрос вообще стоял. Скорее допущу, что об этом просто никто не задумывался. В конце концов, это дело журналистов – добывать информацию. Да и добыть не проблема, когда знаешь, как система работает.

Другой вопрос, что чемпионат России в Казани стал (и продолжает им быть) грандиозным во всех отношениях праздником. Невероятным просто. Мне даже в личку написали: если бы Губерниев в тандеме с Александром Легковым освещали лыжные соревнования так, как делают это сейчас, все вообще забыли бы о существовании биатлона.

Абсолютно согласна с тем, что освещают блестяще. Но когда много работаешь в эфире и стараешься делать это максимально качественно, нужен постоянный приток информации, причем, со всех сторон, не только от спикеров.

И вот тут, конечно же, своевременная информация о каких-то гоночных казусах и нарушениях, которая доставлялась бы напрямую, журналистам не помешала бы. Такого не предписывают правила, но выиграли бы от этого все», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

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