8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
8 и 9 марта пройдет XXVI Сахалинский лыжный марафон.
В течение двух дней пройдут забеги на 30 и 50 км свободным и классическим стилем.
Среди участников – олимпийский чемпион Александр Легков (он планирует бежать оба дня), а также призер Сочи-2014 Александр Бессмертных, экс-тренер сборной России Сергей Турышев и лыжники марафонской команды «Русская зима».
8 марта на старт выйдут 999 человек, 9 марта – 275 человек. Классические забеги входят в марафонскую серию Russialoppet-2025.
XXVI Сахалинский лыжный марафон
Южно-Сахалинск
8 марта
50 км, свободный стиль
Старт – 2:00 по московскому времени
30 км, свободный стиль
Старт – 3:30 по московскому времени
9 марта
50 км, классический стиль
Старт – 2:00 по московскому времени
30 км, классический стиль
Старт – 2:20 по московскому времени
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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