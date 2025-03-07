8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников

8 и 9 марта пройдет XXVI Сахалинский лыжный марафон.

В течение двух дней пройдут забеги на 30 и 50 км свободным и классическим стилем.

Среди участников – олимпийский чемпион Александр Легков (он планирует бежать оба дня), а также призер Сочи-2014 Александр Бессмертных, экс-тренер сборной России Сергей Турышев и лыжники марафонской команды «Русская зима».

8 марта на старт выйдут 999 человек, 9 марта – 275 человек. Классические забеги входят в марафонскую серию Russialoppet-2025.

XXVI Сахалинский лыжный марафон

Южно-Сахалинск

8 марта

50 км, свободный стиль

Старт – 2:00 по московскому времени

30 км, свободный стиль

Старт – 3:30 по московскому времени

9 марта

50 км, классический стиль

Старт – 2:00 по московскому времени

30 км, классический стиль

Старт – 2:20 по московскому времени