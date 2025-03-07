Дарья Непряева: «Смотрю на сестру не как на эталон, а как на подругу и просто сильную соперницу, с которой интересно соревноваться»

Лыжница Дарья Непряева высказалась о соперничестве с сестрой Натальей.

– Что такое быть на лыжне младшей сестрой?

– Не скажу, что чувствую себя младшей, маленькой. Скорее есть ощущение, что рядом родной человек, который в какой-то ситуации может помочь. Понятно, что мы соперницы, но в тех же контактных гонках я всегда стараюсь на каких-то участках пропустить Наташу вперед. Очень важно иметь возможность идти за человеком, у которого четкие движения, который не суетится на лыжне, не может вытворить какую-то непонятную вещь.

– Условно говоря, в том же скиатлоне на чемпионате России вы пропустили сестру вперед, чтобы было за кем тянуться?

– Не только. Но и с тем, чтобы Наташа не бежала сбоку, не искала, кто может ее пропустить. Получается, и ей помогла, и себе не в ущерб.

– Когда перед глазами постоянно находится такой ориентир, вы задаетесь вопросом: «Чем я хуже?»

– Правильнее сказать, я понимаю, в чем мы разные. У меня нет такого количества сил, как у Наташи, над этим еще работать и работать. Просто она для меня не раздражитель. Возможно, дело в том, что мы с ней росли вместе, но я смотрю на сестру не как на эталон, а как на подругу и просто сильную соперницу, с которой интересно соревноваться.

Да, мне все время хочется у нее выиграть, но это желание идет не от спортивной злости, а от азарта, по-доброму. Нет такого, что ради победы над Наташей я готова сделать все что угодно, – сказала Непряева.