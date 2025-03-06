Дарья Непряева: «Сестра в меня не верила, всячески отговаривала стартовать. Сегодня жду от нее извинений»
Непряева заявила, что сестра не верила в ее успешное выступление в «разделке» на ЧР.
Дарья Непряева заняла в гонке третье место. Победила Екатерина Смирнова, Алина Пеклецова стала второй.
«Моя сестра (Наталья Терентьева) в меня не верила, всячески отговаривала стартовать. Когда бежишь на чемпионате России, то борешься за топ‑3, а когда занимаешь четвертое место, оно ничего не значит.
Знаю, что она очень сильно за меня переживает, потому что мы бежим с ней командный спринт, если я ее подведу, то она меня не простит.
Сегодня я жду извинений от Наташи и Саши (Терентьева), потому что еще на 8 км я боролась даже за победу, но на концовку меня не хватило. Не скажу, что расстроена, да, всегда хочется лучше, но топ‑3 на коньковой «разделке» сегодня — это практически победа», — сказала Непряева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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