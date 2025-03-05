Йоханнес Клэбо: «На последнем круге я начал улыбаться. Я не мог сдержаться»

Клэбо рассказал, что улыбался на последнем круге командного спринта на ЧМ-2025.

Сегодня Клэбо вместе с Эриком Валнесом выиграл командный спринт на чемпионате мира в Тронхейме. Ранее Йоханнес победил в личном спринте, скиатлоне и «разделке».

«На последнем круге я начал улыбаться. Я не мог сдержаться», – сказал Клэбо.

«Это было потрясающе. Это был один из тех дней, когда у меня все получается. Когда я вышел из туннеля, я услышал мощный рев», – добавил Валнес.

Теперь на счету норвежца Клэбо 13 золотых медалей ЧМ. По этому показателю он сравнялся с соотечественником Петтером Нортугом. Они делят рекорд по количеству золота ЧМ в мужских лыжах.

«Это здорово», – отметил Клэбо.

В программе ЧМ остались эстафета и марафон.

«Не могу дождаться. Я заряжу пушку, и, надеюсь, завтра у нас будет хороший день. Эта неделя может длиться вечно», – заключил спортсмен.