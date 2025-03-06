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Александр Панжинский: «Большунов подливает масла в огонь и делает это зря. Сомневаюсь, что у него была серьезная травма и это повлияло на результат»

Панжинский считает, что Большунов «сгущает краски» в ситуации с Устюговым.

4 марта Александр Большунов и Сергей Устюгов вместе бежали в 1/4 финала спринта. Большунов подрезал Устюгова при обгоне, и Устюгов ударил его палкой по бедру. 

Сегодня Большунов выиграл «разделку» на 10 км и заявил: «Никто не бил палкой меня по мышцам, поэтому было проще побеждать. В спринте удар был – есть рассечение, есть прокол мышцы». Также он раскритиковал судей, которые не наказали Устюгова. 

– Кто из ребят прав в этой ситуации?

– Не правы оба. Не прав Большунов, что подрезал. Не прав Устюгов, что отмахнулся палкой. Я не видел замедленного повтора самого удара палкой, но, конечно, это неспортивное поведение.

И, в принципе, Устюгов еще вчера в своем интервью сказал, что приносит извинения и сожалеет о своем поступке. Но, наверное, Саша здесь подливает масла в огонь и делает это зря, потому что не красит это его.

Сомневаюсь, что там была серьезная травма, разрыв, прокол ноги. И что это как‑то повлияло на исход ситуации. Саша сегодня вышел и выиграл достаточно легко. Наверное, там много надуманного, и Саша сгущает краски.

Но в любом случае, неспортивное поведение никогда не приветствуется. Считаю, что Саша Большунов был не прав, что подрезал Устюгова, Устюгов не совсем корректно повел себя, когда отмахнулся и ударил палкой. Поэтому, как часто бывает, в любом инциденте и споре виноваты обе стороны.

– Как надо было наказать Устюгова?

– Я не видел момента, было это умышленно, сильно или это просто вскользь было, тем более он терял равновесие. Обычно карают желтой карточкой спортсмена за неспортивное поведение.

Вряд ли это была бы дисквалификация, но, наверное, желтая карточка самое оптимальное наказание, – сказал призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский.

😤 Большунов раздражен даже после побед: надоело бегать в России, жалуется на Устюгова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
чемпионат России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСергей Устюгов
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoАлександр Панжинский
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