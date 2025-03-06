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Иван Якимушкин: «Перенес очень тяжелые заболевания, уже второй год восстанавливаюсь. На данный момент мне нечего делать на международных стартах»

Якимушкин рассказал, что его результаты снизились из-за проблем со здоровьем.

«Есть проблемы, но они не связаны с подготовкой. Я перенес очень тяжелые заболевания, и уже второй год идет восстановление. Был коронавирус, который мы не сразу увидели.

В этом году также был коронавирус, но, уже наученный ошибками, провел плановое лечение, восстановился, болезнь не привела к таким последствиям, как до этого.

Я уже начинаю чувствовать себя лучше, все должно прийти в норму. Видимо, мы уехали с международных стартов, а мой организм решил воспользоваться лазейкой. Может быть, когда мы вернемся, я ему скажу: «Ты сделал правильно. Организм, спасибо, что именно эти два года я провел в болезнях».

С нетерпением жду, что мое состояние вернется в старое русло, чтобы я (снова) чувствовал силу по гонке и ко мне вернулась уверенность. После уже можно будет говорить о каком-то возвращении.

На данный момент мне там нечего делать. Быть статистом – точно уже не для моей карьеры. Я там был и многое видел, вернуться на 30-е места мне неинтересно», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
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