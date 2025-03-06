Мужскую эстафету на чемпионате мира по лыжным гонкам перенесли на полчаса из-за погодных условий
Мужскую лыжную эстафету на ЧМ в Тронхейме перенесли из-за погодных условий.
Из-за сильного ветра на трассу упали деревья.
Старт гонки был перенесен с 16.00 по московскому времени на 16.30.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости