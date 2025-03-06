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  • Савелий Коростелев: «Возможность дотянуться до Большунова была. Силенок не хватило, все‑таки осадок остался, на эту гонку настраивался»
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Савелий Коростелев: «Возможность дотянуться до Большунова была. Силенок не хватило, все‑таки осадок остался, на эту гонку настраивался»

Лыжник Коростелев заявил, что ему не хватило сил в борьбе за золото в «разделке».

Победу в гонке на чемпионате России одержал Александр Большунов. Савелий Коростелев уступил 6,5 секунды. 

— Насколько было возможно дотянуться до Большунова?

— Возможность была. Чуть‑чуть не получилось. Силенок не хватило, все‑таки осадок остался, на эту гонку настраивался.

— Но вели наверняка по Большунову?

— Определенно вели, и я проигрывал ему на подъемной части, потому что я очень сильно решал равнинную. И как я понял, я у него секунд десять выиграл на финише, но слишком сильно его отпустил на подъеме. На отсечке примерно три километра мне Егор Владимирович [Сорин] крикнул, что уже больше десяти секунд проигрываю, надо включаться. И в целом я вот как раз‑таки с того момента стабилизировал отрыв.

— Ты говорил, что вот этот сокращенный вариант разделки — это не твой вариант. Тебе труднее, потому что нужно разгоняться с самого начала. Как по итогу?

— Ну, вот так и получилось, что я большую часть проиграл на разгоне. Я сегодня экономился специально на подъемной части, чтобы на равнине посильнее выдавать.

— Что по лыжам? Свежий снег, и кто‑то пытался угадывать?

— В целом у нас тоже было угадывание, потому что за час до старта, когда мы лыжи катали, получилось так, что мы взяли одни пары, а потом Андрей Мельниченко на разминке был на очень теплой паре, и он всем накидывал, когда мы просто катались. Мы срочно побежали к нашему сервисмену. Попросили его сделать нам теплые лыжи и не прогадали. Но это было без откатки. Это просто из чехла выдернули, и все, — сказал Коростелев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
чемпионат России
logoСавелий Коростелев
logoМатч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoАндрей Мельниченко
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