Екатерина Смирнова: «Вчера увидела, что Терентьевой нет в протоколе, были двоякие чувства. И порадовалась, что на соперницу меньше, но и расстроилась, потому что не такая яркая победа»

Смирнова заявила, что победа в «разделке» на ЧР без Терентьевой не такая яркая.

— Переполняют эмоции и хорошие, и плохие. Сильно настраивалась на эту гонку, шла только за победой. Очень переживала за лыжи, потому что сошел снег, и боялась, что лыжи встали, но спасибо сервису, лыжи работали прекрасно. Можно сказать, это моя счастливая пара. Мы их вчера потеряли, а они стояли в фуре на видном месте. Я их сама нашла.

Я просто избавилась от своей проблемы с ногами. Хочу сказать спасибо мануальному терапевту Дмитрию Веретенникову. У меня затекали надкостницы, большеберцовая мышца, он мне подсказал, какое упражнение делать, я делала день и ночь, и мне это помогло.

— Вы пропускали некоторые гонки здесь, это помогло?

— На спринт я и не собиралась выходить. На Кубке России бегаю все, чтобы набирать очки, а здесь пропускала, чтобы настроиться и сохранить силы на мою коронную дистанцию.

Вчера увидела, что Натальи (Терентьевой) нет в протоколе, были двоякие чувства. И порадовалась, что на соперницу меньше, но и расстроилась, потому что не такая яркая победа. Но эта победа очень ценная. С января не очень получались гонки, а сегодня все сложилось: и лыжи, и самочувствие. Никакие проблемы не беспокоили.

Я предполагала, что если я выиграю, то лягу и буду плакать от счастья, так и случилось, — сказала Екатерина Смирнова.