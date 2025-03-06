Юлия Чепалова: «Чемпионаты мира и Олимпийские игры без российских спортсменов – это не соревнование, а развлечение»

Юлия Чепалова считает, что соревнования без россиян являются «неправильными».

«Все, что без участия России, – неправильно. Но ничего, мы скоро свое наверстаем. Я верю, что мы вернемся.

Надо в любом случае выступать, потому что чемпионаты мира и Олимпийские игры без российских спортсменов – это не соревнование, а развлечение», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.