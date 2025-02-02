Волков о сборе в Италии: «Задача в краткосрочной перспективе – подготовка к ЧР, а в долгосрочной – личный прогресс и подготовка к международным гонкам на высоте»
«Готовимся в Италии, потому что эффект от высоты местных гор и условия значительно лучше: хорошие трассы, питание, рост гемоглобина и стабильное самочувствие.
Задача в краткосрочной перспективе – подготовка и успешное выступление на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани, а в долгосрочной – личный прогресс и подготовка к международным гонкам на высоте.
На месте мы тренируемся мини-командой, в которую входят еще Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Находимся на постоянной связи с [тренером] Егором Владимировичем Сориным по поводу самочувствия и тренировочных планов. Лыжи мажем самостоятельно.
Иностранные лыжники восприняли нормально, может было несколько удивленных взглядов первое время, но сейчас просто здороваемся каждый день, никаких проблем и конфликтов нет», – сказал Волков.
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