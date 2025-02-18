FIS не будет учитывать выступление Большунова в Италии в вопросе возвращения россиян

Выступление Большунова в Италии не станет прецедентом для возвращения россиян.

Об этом заявили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой этой организации.

Александр Большунов 13 февраля выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic, для него этот международный старт стал первым в Европе за последние три года.

«Это было частное мероприятие, а не соревнование, санкционированное FIS. Таким образом, такого понятия, как «прецедент», быть не может, учитывая, что данное мероприятие не регулируется правилами и регламентами FIS», – сообщили в международной федерации.

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул