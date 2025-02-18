FIS не будет учитывать выступление Большунова в Италии в вопросе возвращения россиян
Выступление Большунова в Италии не станет прецедентом для возвращения россиян.
Об этом заявили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой этой организации.
Александр Большунов 13 февраля выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic, для него этот международный старт стал первым в Европе за последние три года.
«Это было частное мероприятие, а не соревнование, санкционированное FIS. Таким образом, такого понятия, как «прецедент», быть не может, учитывая, что данное мероприятие не регулируется правилами и регламентами FIS», – сообщили в международной федерации.
«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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