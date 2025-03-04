Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в «разделке» на чемпионате мира

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира в Тронхейме.

Первым финишировал Йоханнес Клэбо, вторым – Эрик Валнес, третьим – Харальд Амундсен.

Лучшим среди представителей других стран оказался швед Эдвин Ангер, он занял четвертое место.

Чемпионат в Тронхейме проходит без участия российских лыжников.