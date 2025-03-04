Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в «разделке» на чемпионате мира
Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира в Тронхейме.
Первым финишировал Йоханнес Клэбо, вторым – Эрик Валнес, третьим – Харальд Амундсен.
Лучшим среди представителей других стран оказался швед Эдвин Ангер, он занял четвертое место.
Чемпионат в Тронхейме проходит без участия российских лыжников.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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