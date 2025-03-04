Клэбо о золоте в «разделке»: «Ради этого я уже долгое время живу в безбрачии и аскезе. Наконец-то я добился результатов на дистанции»
Клэбо высказался о своих успехах в дистанционных гонках на чемпионате мира-2025.
Сегодня Клэбо победил в «разделке» на 10 км на чемпионате мира в Тронхейме. Это его второе золото ЧМ в дистанционной гонке – ранее он стал первым в скиатлоне.
– Ради этого я уже долгое время живу в безбрачии и аскезе. Наконец-то я добился результатов на дистанции на чемпионате мира.
– Какая из медалей для вас значимее?
– Трудно сказать. В субботу было много эмоций. Сегодня тоже, но мне кажется, у меня не так много времени, чтобы наладиться успехом в полной мере.
Завтра еще одна гонка. Самочувствие у меня хорошее, это является хорошим хорошим предзнаменованием для завтрашнего командного спринта, – сказал Йоханнес Клэбо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
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