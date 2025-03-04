Клэбо о золоте в «разделке»: «Ради этого я уже долгое время живу в безбрачии и аскезе. Наконец-то я добился результатов на дистанции»

Клэбо высказался о своих успехах в дистанционных гонках на чемпионате мира-2025.

Сегодня Клэбо победил в «разделке» на 10 км на чемпионате мира в Тронхейме. Это его второе золото ЧМ в дистанционной гонке – ранее он стал первым в скиатлоне.

– Ради этого я уже долгое время живу в безбрачии и аскезе. Наконец-то я добился результатов на дистанции на чемпионате мира.

– Какая из медалей для вас значимее?

– Трудно сказать. В субботу было много эмоций. Сегодня тоже, но мне кажется, у меня не так много времени, чтобы наладиться успехом в полной мере.

Завтра еще одна гонка. Самочувствие у меня хорошее, это является хорошим хорошим предзнаменованием для завтрашнего командного спринта, – сказал Йоханнес Клэбо.