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  • Сергей Устюгов: «Не вижу себя на Олимпиаде, на международной арене. Я не выдержу жесткие отборы, психологически сломаюсь, повылазят травмы»
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Сергей Устюгов: «Не вижу себя на Олимпиаде, на международной арене. Я не выдержу жесткие отборы, психологически сломаюсь, повылазят травмы»

Лыжник Сергей Устюгов заявил, что не надеется попасть на Олимпиаду.

«По поводу Олимпийских игр скажу, что не вижу себя там. Я не вижу себя на международной арене, потому что нужно пройти очень жесткие отборы, а эти жесткие отборы я не выдержу.

Представьте, сборная России – большая команда. Я провожу четвертый старт в сезоне, а они [другие члены сборной России] гоняются с начала сезона. Если я хочу ехать на Кубок мира или на Олимпийские игры, я должен в начале сезона быть заряжен и быть готовым. А я не могу так, я потом не протяну весь сезон. Я психологически сломаюсь, повылазят травмы и так далее.

Надо готовиться с Маркусом [Крамером], находиться рядом, когда тебе голову будут разгружать и говорить: «Сергей, я твой помощник, друг, а не тренер». Который будет ходить и тебя заставлять, пинать. Тогда, может, да. А тут ты себя заставляешь, где‑то перегибаешь, переламываешь на тренировках, и не всегда это есть хорошо.

Вот у меня было: лыжи надел, снял и ушел. Чувствую, что не зайдет тренировка, и я не выхожу на нее. Это тонкая такая грань, а есть ребята даже в нашей группе, которые как написано, так идут и делают. Я сумасшедший маленько», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoСергей Устюгов
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoОлимпиада-2026
logoМаркус Крамер
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