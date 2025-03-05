Сергей Устюгов: «Не вижу себя на Олимпиаде, на международной арене. Я не выдержу жесткие отборы, психологически сломаюсь, повылазят травмы»
«По поводу Олимпийских игр скажу, что не вижу себя там. Я не вижу себя на международной арене, потому что нужно пройти очень жесткие отборы, а эти жесткие отборы я не выдержу.
Представьте, сборная России – большая команда. Я провожу четвертый старт в сезоне, а они [другие члены сборной России] гоняются с начала сезона. Если я хочу ехать на Кубок мира или на Олимпийские игры, я должен в начале сезона быть заряжен и быть готовым. А я не могу так, я потом не протяну весь сезон. Я психологически сломаюсь, повылазят травмы и так далее.
Надо готовиться с Маркусом [Крамером], находиться рядом, когда тебе голову будут разгружать и говорить: «Сергей, я твой помощник, друг, а не тренер». Который будет ходить и тебя заставлять, пинать. Тогда, может, да. А тут ты себя заставляешь, где‑то перегибаешь, переламываешь на тренировках, и не всегда это есть хорошо.
Вот у меня было: лыжи надел, снял и ушел. Чувствую, что не зайдет тренировка, и я не выхожу на нее. Это тонкая такая грань, а есть ребята даже в нашей группе, которые как написано, так идут и делают. Я сумасшедший маленько», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.
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