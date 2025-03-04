Перевозчиков о травме Горбунова: «Пока мы его пытались достать из сугроба, в который он упал, потом ждали снегоход, он говорил: «У меня руки ничего не чувствуют»»

Тренер российских лыжников Олег Перевозчиков рассказал о состоянии Ивана Горбунова.

Лыжник получил тяжелую травму на сборах в Цахкадзоре.

— Расскажите о вашей первой реакции на произошедшее с Горбуновым?

— Трагедия, по‑другому не назовешь, для него даже не как спортсмена, а как человека. В первую очередь хотелось бы, чтобы с позвоночником все было нормально.

Пока мы его пытались достать из сугроба, в который он упал, потом ждали снегоход, он говорил: «У меня руки ничего не чувствуют». Привезли его в гостиницу, положили в горизонтальное положение, пытались проверить его конечности на чувствительность. Он начал пальцами шевелить. Это нас немножко успокоило.

Быстро скорая помощь приехала и увезла его в клинику.

— Он философски к этому относится сейчас, как я понимаю. Он говорит: «Значит, наверное, так надо было, я слишком много тренировался».

— Я всегда пытаюсь донести до спортсменов: вот если звоночек какой‑то прозвенел, то организм вам сам дает сигнал, что надо тормознуть, надо отдохнуть, надо сделать паузу. Если мы к этому не прислушиваемся, то бывают последствия и более плачевные. Это же нагрузка не только физическая, но и психологическая.

Иногда психологическая нагрузка дается тяжелее физической. Я думаю, это напряжение, которое сочетается с хорошими стартами. Переживания, радость, переваривание этой нагрузки — это вкупе создает такое напряжение, от которого тоже надо отдохнуть, — сказал Перевозчиков.