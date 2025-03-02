Александр Большунов: «В Казани снег вроде бы быстрый, но все равно на классике колодка чувствуется почему‑то. Кажется, что не хватает скольжения»

Александр Большунов сравнил трассы в Казани и Италии.

— Чувствуется разница между итальянским снегом и здесь? Вроде бы тоже искусственный и быстрый.

— Да, вроде бы быстрый, но все равно на классике колодка чувствуется почему‑то. Кажется, что не хватает скольжения.

Что касается итальянского снега, в Европе он достаточно быстрый. Когда я приехал туда, сразу почувствовал, на первой тренировке казалось, что лыжи вылетают из‑под тебя.

Трассу в Италии поменяли, но главное — бежать там на Олимпийских играх, — сказал Большунов.