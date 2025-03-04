Терентьев и Ардашев упали на финишной прямой спринта на чемпионате России и не смогли побороться за медали
Терентьев и Ардашев упали на финишной прямой спринта на чемпионате России.
В Казани завершился спринт классикой. Александр Терентьев и Сергей Ардашев упали во время финального забега и не смогли побороться за медали.
Победителем спринта стал Сергей Устюгов, серебро – у Владислава Осипова, бронза – у Савелия Коростелева. Четвертое место занял Ермил Вокуев, а Ардашев и Терентьев – пятое и шестое соответственно.
Фото: трансляция «Матч ТВ».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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