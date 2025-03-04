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Терентьев и Ардашев упали на финишной прямой спринта на чемпионате России и не смогли побороться за медали

Терентьев и Ардашев упали на финишной прямой спринта на чемпионате России.

В Казани завершился спринт классикой. Александр Терентьев и Сергей Ардашев упали во время финального забега и не смогли побороться за медали.

Победителем спринта стал Сергей Устюгов, серебро – у Владислава Осипова, бронза – у Савелия Коростелева. Четвертое место занял Ермил Вокуев, а Ардашев и Терентьев – пятое и шестое соответственно.

Фото: трансляция «Матч ТВ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСергей Ардашев
logoАлександр Терентьев
logoсборная России (лыжные гонки)
фото
чемпионат России
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoМатч ТВ
logoСергей Устюгов
Владислав Осипов
logoЕрмил Вокуев
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