Терентьев и Ардашев упали на финишной прямой спринта на чемпионате России и не смогли побороться за медали

Терентьев и Ардашев упали на финишной прямой спринта на чемпионате России.

В Казани завершился спринт классикой. Александр Терентьев и Сергей Ардашев упали во время финального забега и не смогли побороться за медали.

Победителем спринта стал Сергей Устюгов, серебро – у Владислава Осипова, бронза – у Савелия Коростелева. Четвертое место занял Ермил Вокуев, а Ардашев и Терентьев – пятое и шестое соответственно.

Фото: трансляция «Матч ТВ».