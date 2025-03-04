Большунов не смог выйти в финал спринта на чемпионате России. Ему не хватило 0,04 секунды
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог выйти в финал спринта классикой на чемпионате России в Казани.
В полуфинале лыжник занял третье место в своем забеге. Ему не хватило 0,04 секунды в заочном споре с Сергеем Ардашевым, который в другом забеге тоже не вышел в финал напрямую, но отобрался по времени.
В финале спринта позже победил Сергей Устюгов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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