Большунов не смог выйти в финал спринта на чемпионате России. Ему не хватило 0,04 секунды

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог выйти в финал спринта классикой на чемпионате России в Казани.

В полуфинале лыжник занял третье место в своем забеге. Ему не хватило 0,04 секунды в заочном споре с Сергеем Ардашевым, который в другом забеге тоже не вышел в финал напрямую, но отобрался по времени.

В финале спринта позже победил Сергей Устюгов.