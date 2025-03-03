Коростелев о том, что его команда не выиграла смешанную эстафету: «Ваши ожидания – ваши проблемы. Это была зрелищная гонка, мне понравилось»

Коростелев высказался о результатах смешанной эстафеты на чемпионате России.

Победу одержала вторая команда Татарстана – Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев.

Первая команда Татарстана, в составе которой были Дарья Непряева, Савелий Коростелев , Наталья Терентьева и Александр Большунов , взяла серебро с отставанием 0,3 секунды.

– Ожидания и реальность не совпали, получается. Потому что все говорили, что эту команду обогнать будет невозможно.

– Во‑первых, мы сами этого не говорили. Во‑вторых, ваши ожидания – ваши проблемы. В третьих, это была очень зрелищная гонка, мне понравилось. Потому что в ней есть баланс между спринтерами и дистанционщиками.

То, что Серега сделал на финише, – после 7,5 или 10 км он бы навряд ли такое учудил. Поэтому очень классный формат, мне нравится такое, – сказал лыжник.