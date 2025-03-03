Коростелев о том, что его команда не выиграла смешанную эстафету: «Ваши ожидания – ваши проблемы. Это была зрелищная гонка, мне понравилось»
Победу одержала вторая команда Татарстана – Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев.
Первая команда Татарстана, в составе которой были Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Александр Большунов, взяла серебро с отставанием 0,3 секунды.
– Ожидания и реальность не совпали, получается. Потому что все говорили, что эту команду обогнать будет невозможно.
– Во‑первых, мы сами этого не говорили. Во‑вторых, ваши ожидания – ваши проблемы. В третьих, это была очень зрелищная гонка, мне понравилось. Потому что в ней есть баланс между спринтерами и дистанционщиками.
То, что Серега сделал на финише, – после 7,5 или 10 км он бы навряд ли такое учудил. Поэтому очень классный формат, мне нравится такое, – сказал лыжник.
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