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Коростелев о том, что его команда не выиграла смешанную эстафету: «Ваши ожидания – ваши проблемы. Это была зрелищная гонка, мне понравилось»

Коростелев высказался о результатах смешанной эстафеты на чемпионате России.

Победу одержала вторая команда Татарстана – Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев.

Первая команда Татарстана, в составе которой были Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Александр Большунов, взяла серебро с отставанием 0,3 секунды. 

– Ожидания и реальность не совпали, получается. Потому что все говорили, что эту команду обогнать будет невозможно.

– Во‑первых, мы сами этого не говорили. Во‑вторых, ваши ожидания – ваши проблемы. В третьих, это была очень зрелищная гонка, мне понравилось. Потому что в ней есть баланс между спринтерами и дистанционщиками.

То, что Серега сделал на финише, – после 7,5 или 10 км он бы навряд ли такое учудил. Поэтому очень классный формат, мне нравится такое, – сказал лыжник. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
Сергей Забалуев
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