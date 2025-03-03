Сорин о том, что Забалуев обыграл Большунова: «На этом круге тот, кто идет за спиной лидера, имеет преимущество»
Вторая сборная Татарстана, за которую на четвертом этапе бежал Сергей Забалуев, выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Казани.
— Насколько сенсационным вышел финиш смешанной эстафеты?
— Я еще перед стартом говорил, что на таком круге может случиться всеё что угодно.
— На нем тяжело отыгрываться?
— Дело не в этом. Просто тот, кто идет за спиной лидера, имеет преимущество. Если спортсмен, который лидирует, работает в одиночку, да еще и с отрывом, как это было в случае с Натальей Терентьевой, он тратит больше сил, чем пелотон, в котором лидер постоянно меняется. В группе первой шла Смирнова, потом Пантрина, потом Никитина, потом опять Смирнова, и они постепенно догнали Наташу.
— Получается, что роковым для первой команды Татарстана, выступавшей в поистине звездном составе, стал именно третий этап?
— Скорее финишный этап стал относительно лотерейным. Большунов, я так понимаю, попробовал уйти в отрыв на первом круге, но не получилось, потому что группа была в двух-трех секундах от него. Ну а потом начались тактические игры.
В любом случае Саша силы потратил на первом круге. Он еще лидировал с подъёма, потом атаковал, в равнину ушел первым, а все остальные, включая Забалуева, шли в спину, фактически не растрачивая силы. Оставалось взорваться на финише.
Думаю, если этот же круг оставят на большие эстафеты, многие спортсмены сделают вывод, что не надо выходить в лидеры. И будут хорошо думать, прежде чем уходить вперед.
— Расстановка команд на финише хоть в какой-то степени была для вас удивительной?
— Безусловно, никто не думал, что Забалуев сможет обыграть таких достаточно сильных финишеров, как Большунов, Терентьев и Семиков. Но он показал, что способен на это. Не обошлось, на мой взгляд, без доли везения: Сергей просочился, как говорится, внутрь, нашел щёлочку для атаки.
Но это и отличает как раз хороших спринтеров: они умеют видеть дистанцию, просчитывать траектории и, когда представится возможность, куда-то просочиться и резко ускориться.
Но стоит отметить, что Забалуев, как, к слову, и Терентьев, весь первый круг шел в конце группы, никуда не торопился. Но вот более ловким и проворным оказался на финишной прямой именно он, – рассказал тренер Егор Сорин.
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