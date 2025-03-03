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Вяльбе получила красный диплом Поволжского государственного университета физической культуры и спорта

Вяльбе получила красный диплом Поволжского университета физкультуры и спорта.

«Диплом по специальности «тренер-преподаватель», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Вяльбе заочно обучалась в магистратуре казанского Поволжского государственного университета физической культуры и спорта.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
лыжные гонки
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