Вяльбе получила красный диплом Поволжского государственного университета физической культуры и спорта
Вяльбе получила красный диплом Поволжского университета физкультуры и спорта.
«Диплом по специальности «тренер-преподаватель», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Вяльбе заочно обучалась в магистратуре казанского Поволжского государственного университета физической культуры и спорта.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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