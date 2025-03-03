Дмитрий Губерниев: «За что мне извиняться перед Вяльбе? Каждый занимается своим делом, нам всем хватит места в лыжных гонках»

Дмитрий Губерниев заявил, что не считает нужным извиняться перед Еленой Вяльбе.

Об этом спортивный комментатор высказался по случаю Прощеного воскресенья, которое отмечалось 2 марта.

«Если мне хочется у кого-то попросить прощения, для этого не надо ждать Прощеного воскресенья. Я умозрительно отношусь к людям, которые просят прощения именно в Прощеное воскресенье. С моей точки зрения, это странная история. Если ты считаешь нужным перед кем-то извиниться, не надо ждать начала марта.

Вяльбе ? А за что мне перед ней извиняться? Непростые отношения? Не считаю, что нужно в Прощеное воскресенье извиняться, особенно перед Еленой Валерьевной, простите, конечно.

Я с ней сегодня виделся, мы поздоровались. Мы прекрасно, мирно сосуществуем на этой планете. Мы нормальные люди, при встрече здороваемся. Каждый занимается своим делом. Елена Валерьевна – своим, я – своим. Нам места всем хватит в лыжных гонках», – сказал Губерниев .

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России. Губерниев неоднократно критиковал ее действия.