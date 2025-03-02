Васильев об успехах норвежских лыжников: «Для меня это ничтожные медали, не имеют никакого веса. Они теряют ликвидность»
Соревнования проходят в Тронхейме без участия российских спортсменов.
«На мой взгляд, дело даже не столько в россиянах, а в том, что те спортсмены, кто под мнимым предлогом заболеваний используют терапевтические исключения, а потом выигрывают медали высочайшего достоинства, просто мошенники. Соответственно, медали их теряют ликвидность.
Через какое-то время все равно все узнают, на чем выигрывали эти норвежские спортсмены. Для меня это ничтожные медали, они не имеют никакого веса», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Также экс-биатлонист сравнил уровень конкуренции на чемпионатах мира и России.
«Конечно, это несопоставимые вещи. Чемпионат мира – это самый лучший форум. После Олимпиады, конечно. В любом виде спорта. Национальный чемпионат – это ответственное и важное мероприятие сезона, но с чемпионатом мира, конечно, не сравнится.
Другое дело, что господа норвежцы благополучно уничтожают лыжный спорт и биатлон, легально используя допинг. И при этом на допинге вообще все выигрывают. Это не приносит популярности виду спорта. Из-за этого уходят спонсоры, трансляции и вообще, спорт деградирует. Пока такая ситуация будет продолжаться, лыжные виды спорта будут постепенно терять популярность», – отметил Васильев.
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