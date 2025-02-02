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Начальник сборной по ски-альпинизму о ситуации с Прохоровой: «Наше государство очень долго оформляет выезды, огромная бюрократия»

Начальник сборной по ски-альпинизму объяснила ситуацию с Варварой Прохоровой.

Из-за отсутствия одного документа Прохоровой пришлось собирать деньги, чтобы поехать на этап Кубка мира в Испанию.

«Почему Варвара поехала на этап кубка мира за свои деньги? Она сама вовремя не заявилась на прохождение УМО, поэтому не смогла его пройти. Была ли у федерации возможность решить этот вопрос? Когда об этом стало известно, у нас просто не было времени.

Наше государство очень долго оформляет выезды, огромная бюрократия, перевернутая с ног на голову. Все нужно согласовывать с людьми, а это самое сложное. Мы не можем запускать никакое финансирование, если нет ясности.

Когда мы пошли подавать список на выезд, нам было сказано, что Варвару Прохорову не допускают. Она в этот момент была на сборах, поэтому даже если бы рванула и приехала, то все равно не успела.

Договоренности Варвары о получении необходимого документа? Я ничего об этом не знаю, они были не со мной. В 2024 году было возможно поехать внутри России на мероприятие, даже если допуск заканчивался во время его проведения. Сейчас это запретили, а нас никто даже не извещал.

Почему так? Говорят, что это нейтральные спортсмены, которые едут в недружественную страну. Эти правила действуют только в России, они даже нигде не прописаны. Мы начинаем выполнять даже самые абсурдные требования, потому что если их не выполнять, то время уйдет и наши спортсмены никуда не поедут. У нас была дилемма: либо не едут все пятеро, либо только Варя. Нам пришлось выбрать второй вариант.

Как отношусь к ее решению поехать самостоятельно? Это хорошо, что есть такая возможность. Я лично знаю людей, которые поддерживали ее деньгами. Здорово, что она поехала.

Мы пытаемся как-то компенсировать спортсменам такие затраты. К сожалению, мы не федерация футбола. Спасибо ЦСП и Минспорта, что помогают пробраться сквозь нашу бюрократию. Следующий этап 16 февраля. Надеемся, на него Варвара поедет уже за бюджетные средства», – рассказала начальник сборных команд Федерации альпинизма России Елена Кузнецова.

Вы собрали 200 тысяч нашей лыжнице, которая рвется на Олимпиаду! Где и когда смотреть ее соревнования?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
сборная России (ски-альпинизм)
logoВарвара Прохорова
ски-альпинизм
logoКубок мира
деньги
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