Юрий Бородавко: «Большунов на каждом старте рассчитывает и старается только победить. Чемпионат России – не исключение»

Бородавко назвал задачи Александра Большунова на чемпионате России в Казани.

Соревнования начнутся 1 марта.

– Какая задача стоит у Большунова на чемпионате России? Выиграть все гонки?

– Александр на каждом старте рассчитывает и старается только победить. Он настраивается на победу. Я думаю, что чемпионат России – не исключение. Тем более, что Александр провел хороший сбор в Италии и он вправе рассчитывать на победы.

– Давит ли на Александра тот факт, что от него ждут только побед?

– Этот вопрос лучше задать самому Александру. Я думаю, что он больше сосредоточен на себе. Мнения со стороны его не очень интересуют, самое главное – его собственный настрой и желание выиграть.

– Сейчас много обсуждают возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Как Александр реагирует на эти разговоры? Добавили ли они ему настроения?

– Лучше у Александра об этом спросить. Тут у меня свое мнение, у него есть свой взгляд спортсмена. Думаю, что это будет более интересно.

– Вы сами как оцениваете эти разговоры?

– Я оцениваю так, что у каждого спортсмена должна быть цель, к которой он двигается. Независимо от того, в каких условиях он находится.

Все-таки он борется и на лыжне, и на тренировках, но прежде всего с самим собой. Борьба с самим собой является главным стимулом и конечным результатом, к которому он идет, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко .