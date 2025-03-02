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Вероника Степанова – вице-президенту США Вэнсу: «Джейсон Дональдович! Что вам по вермонтам кататься, приезжайте к нам, на правильные лыжи поставим»

Степанова пригласила вице-президента США Джея Ди Вэнса покататься на лыжах в России.

«Джейсон Дональдович! И вправду, что вам по вермонтам всяким кататься, приезжайте лучше к нам, на правильные лыжи поставим ⛷️

А вы нам за это – правильного президента МОК», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вереоника Степанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
лыжные гонки
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Политика
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