Вероника Степанова – вице-президенту США Вэнсу: «Джейсон Дональдович! Что вам по вермонтам кататься, приезжайте к нам, на правильные лыжи поставим»
Степанова пригласила вице-президента США Джея Ди Вэнса покататься на лыжах в России.
«Джейсон Дональдович! И вправду, что вам по вермонтам всяким кататься, приезжайте лучше к нам, на правильные лыжи поставим ⛷️
А вы нам за это – правильного президента МОК», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вереоника Степанова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
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