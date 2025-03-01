Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение лыжнице Еремеевой после финиша на ЧР.
Сегодня на чемпионате России в Казани прошел скиатлон. Елизавета Еремеева заняла 31-е место, победила Наталья Терентьева.
После финиша к Еремеевой подошел Вячеслав Веденин-младший, сын и тезка двукратного чемпиона Олимпиады-1972, и сделал ей предложение руки и сердца.
«Мы год знакомы, на соревнованиях познакомились, на соревнованиях и предложение сделать... Точно запомнится. Когда свадьба? Я уже забронировал дату, если честно. 5 мая 2025 года. Она с Камчатки, поэтому мы полетим на свадьбу к ней», – сказал Веденин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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