Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России

Вячеслав Веденин-младший сделал предложение лыжнице Еремеевой после финиша на ЧР.

Сегодня на чемпионате России в Казани прошел скиатлон. Елизавета Еремеева заняла 31-е место, победила Наталья Терентьева.

После финиша к Еремеевой подошел Вячеслав Веденин-младший, сын и тезка двукратного чемпиона Олимпиады-1972, и сделал ей предложение руки и сердца.

«Мы год знакомы, на соревнованиях познакомились, на соревнованиях и предложение сделать... Точно запомнится. Когда свадьба? Я уже забронировал дату, если честно. 5 мая 2025 года. Она с Камчатки, поэтому мы полетим на свадьбу к ней», – сказал Веденин.