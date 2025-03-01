Алина Пеклецова: «Сегодняшняя бронза для меня с отливом золота. Выложилась из последних сил»

Алина Пеклецова поделилась эмоциями от бронзы в скиатлоне на чемпионате России.

Победу одержала Наталья Терентьева, второй стала Дарья Непряева. Пеклецова уступила победительнице 5,4 секунды.

«Для меня эта бронза с отливом золота. Выложилась из последних сил. Не скажу, что с утра было лучшее самочувствие, но сейчас все нормально.

Нет никакого смысла садиться первой на спуск, потому что на нем много народу накатывает, попадаешь в завал. Лучше держаться на пятой позиции примерно, за лидерами. Так проще», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».