Алина Пеклецова: «Сегодняшняя бронза для меня с отливом золота. Выложилась из последних сил»
Алина Пеклецова поделилась эмоциями от бронзы в скиатлоне на чемпионате России.
Победу одержала Наталья Терентьева, второй стала Дарья Непряева. Пеклецова уступила победительнице 5,4 секунды.
«Для меня эта бронза с отливом золота. Выложилась из последних сил. Не скажу, что с утра было лучшее самочувствие, но сейчас все нормально.
Нет никакого смысла садиться первой на спуск, потому что на нем много народу накатывает, попадаешь в завал. Лучше держаться на пятой позиции примерно, за лидерами. Так проще», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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