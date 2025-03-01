Терентьева о победе в скиатлоне: «Рада за сестру больше, чем за себя. Когда обгоняла Дарью, сказала, чтобы она подстраивала шаг за мной и дотерпела»

Терентьева заявила, что рада второму месту сестры больше, чем своей победе.

Наталья Терентьева выиграла скиатлон на чемпионате России в Казани. Серебро завоевала ее сестра Дарья Непряева.

«Гонка была проведена прекрасно тактически. Я старалась не уходить в глубину группы, чтобы не попасть в завал. Рада за Дарью больше, чем за себя. Я понимала, что на равнине буду посильнее Даши и что там я должна ее догнать. Так и получилось. Когда ее обгоняла, сказала, чтобы она подстраивала шаг за мной и дотерпела.

Мне сейчас уже полегче. Я уже немного разгрузилась по сравнению с Новым годом и январем. Силы появляются. Идет суперкомпенсация», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.